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Ferienhaus 4 zimmer in Provinz Krabi, Thailand
Ferienhaus 4 zimmer
Provinz Krabi, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 311 m²
Etagenzahl 1
Träumen Sie von einem Ort, an dem der Morgen mit Berglandschaften und Stille beginnt? Die Vi…
$570,000
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UndersunEstate
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Ferienhaus in Choeng Thale, Thailand
Ferienhaus
Choeng Thale, Thailand
✅ Das Projekt befindet sich im renommierten Viertel Laguna an der Westküste von Phuket, 900 …
$1,47M
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International real estate agency Habita
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Immobilienangaben in Thailand

mit Terrasse
mit Schwimmbad
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Luxuriös
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