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Stadthäuser in Bang Sare, Thailand

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Reihenhaus in Bang Sare, Thailand
Reihenhaus
Bang Sare, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Etagenzahl 2
Zweistöckiges Stadthaus im modernen Stil in der Gegend von Bang Saray ein paar Schritte von …
$404,673
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