  2. Thailand
  3. Bang Mueang
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Schwimmbad

Wohnungen mit Swimmingpool in Bang Mueang, Thailand

Wohnung 1 Schlafzimmer in Ban Sam Phraek, Thailand
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ban Sam Phraek, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
CHECK PROMOTIONAL OFFERS! My name is Leon, ask me your question, check availability and pric…
$364,925
Wohnung 3 zimmer in Ban Sam Phraek, Thailand
Wohnung 3 zimmer
Ban Sam Phraek, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 46 m²
Stockwerk 24/38
DIFFICIATE EURO Drei-Zimmer-Wohnung in einer fertigen Wohnung ohne das Risiko von Unzulängli…
$163,810
Immobilienangaben in Bang Mueang, Thailand

