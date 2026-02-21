Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Thailand
  3. Bang Mueang
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garage

Wohnungen mit Garage in Bang Mueang, Thailand

2 Zimmer
3
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Ban Sam Phraek, Thailand
Wohnung 3 zimmer
Ban Sam Phraek, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 46 m²
Stockwerk 24/38
DIFFICIATE EURO Drei-Zimmer-Wohnung in einer fertigen Wohnung ohne das Risiko von Unzulängli…
$163,810
