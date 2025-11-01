Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Bang Mueang Subdistrict
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garten

Wohnung mit Garten kaufen in Bang Mueang Subdistrict, Thailand

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Ban Sam Phraek, Thailand
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ban Sam Phraek, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 2/8
$65,999
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Bang Mueang Subdistrict, Thailand

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen