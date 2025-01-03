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Wohnquartier Villa Ana

Artola, Spanien
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Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1215245310
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Letzte Aktualisierung: 26.07.26

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  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Stadt
    Marbella
  • Dorf
    Artola

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Contemporary villa on 3 levels in Artola, Cabopino. Privileged location with views to the coast and nature. 5 en-suite bedrooms and 2 separate toilets on two levels. The first level has space for a gymnasium, cinema room and laundry room, plus a parking area for 2/3 cars. High ceilings and large windows create a feeling of spaciousness and brightness throughout the property. Open concept kitchen and fully fitted bathrooms. Underfloor heating. Heated swimming pool. Lift on all levels.

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