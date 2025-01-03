  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Malaga
  4. Wohnquartier BE GRAND EL LIMONAR

Wohnquartier BE GRAND EL LIMONAR

Malaga, Spanien
von
$1,02M
;
16
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38934
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 803890817
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Malaga-Costa del Sol
  • Stadt
    Malaga

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Español Español
This is a highly exclusive residential development with only 18 homes, featuring 2 to 4 bedroom units, located in the prestigious El Limonar area, one of Málaga’s most iconic neighborhoods. The project combines new construction with the careful restoration of historic mansions, offering a unique mix of classic architecture and modern design. It will feature beautiful communal areas, including a swimming pool, gardens, and spaces designed for relaxation. It is also located just 2 minutes from the beach. Completion is expected at the end of 2027.

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027

Standort auf der Karte

Malaga, Spanien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel LAGUNA ONE
Mijas, Spanien
von
$285,323
Wohnviertel Palm Residences
Resinera Voladilla, Spanien
von
$681,452
Wohnviertel Finca Avignon
Malaga, Spanien
von
$1,65M
Wohnviertel The View Marbella 2
Benahavis, Spanien
von
$1,48M
Wohnviertel Vista Lago
Benahavis, Spanien
von
$7,96M
Sie sehen gerade
Wohnquartier BE GRAND EL LIMONAR
Malaga, Spanien
von
$1,02M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel NAVIGOLF SUITES
Wohnviertel NAVIGOLF SUITES
Wohnviertel NAVIGOLF SUITES
Wohnviertel NAVIGOLF SUITES
Wohnviertel NAVIGOLF SUITES
Alle anzeigen Wohnviertel NAVIGOLF SUITES
Wohnviertel NAVIGOLF SUITES
Mijas, Spanien
von
$773,602
Navigolf Suites, the fifth phase of the prestigious residential complex in La Cala de Mijas. An exclusive development of 50 homes with 1, 2 and 3 bedrooms, featuring a terraced architecture that blends seamlessly with the surroundings and offers breathtaking sea views
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Villa Sirius
Wohnviertel Villa Sirius
Wohnviertel Villa Sirius
Wohnviertel Villa Sirius
Wohnviertel Villa Sirius
Alle anzeigen Wohnviertel Villa Sirius
Wohnviertel Villa Sirius
San Pedro Alcantara, Spanien
von
$6,82M
This exquisite residence offers an unparalleled blend of modern comfort and sophisticated architecture, designed for the most refined lifestyle. Nestled in complete privacy, the property features outstanding amenities, including a floor-to-ceiling wine cellar, a billiard room, and a personal…
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Horizonte Village Villas Fase 2
Wohnviertel Horizonte Village Villas Fase 2
Wohnviertel Horizonte Village Villas Fase 2
Wohnviertel Horizonte Village Villas Fase 2
Wohnviertel Horizonte Village Villas Fase 2
Alle anzeigen Wohnviertel Horizonte Village Villas Fase 2
Wohnviertel Horizonte Village Villas Fase 2
Mijas, Spanien
von
$2,33M
Beautiful residential project on the Costa del Sol, offering modern penthouses, apartments and villas with breathtaking sea and mountain views. With amenities like underfloor heating, Italian kitchens, private pools, and smart home systems, residents enjoy a tranquil retreat with all modern …
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Spanien
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
03.01.2025
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
23.10.2024
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
19.05.2021
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
17.05.2021
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
Alle Veröffentlichungen anzeigen