  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Antequera
  4. Wohnquartier Vista Nova 6

Wohnquartier Vista Nova 6

Antequera, Spanien
von
$431,169
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 39464
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 287952447
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Antequera
  • Adresse
    Calle Urbanizacion Mirador de las Arquillas

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Updates to Finishes and Amenities. New-build development in Antequera with delivery scheduled for September 2027. We are pleased to present an exclusive development of just 6 contemporary villas within the established Mirador de las Arquillas community. This project has been updated to offer maximum value and efficiency in today’s market. The price now includes a fully equipped kitchen and a state-of-the-art geothermal heating and cooling system with a heat pump, ensuring maximum energy savings and superior thermal comfort year-round. Each home features 3 spacious bedrooms, 2 full bathrooms, and 2 additional half-bathrooms, as well as a separate laundry area and private parking. The outdoor spaces highlight a private patio with its own pool, designed to enjoy the local climate in complete privacy. Its strategic location allows you to reach the historic center of Antequera in just a 10-minute walk, while the AVE train station is a 10-minute drive away and Málaga Airport is 40 minutes away. This is a highly sought-after real estate property for both primary residences and investment purposes due to its limited number of units and its signature design.

Standort auf der Karte

Antequera, Spanien
Gesundheitspflege
Transport
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Fuengirola, Spanien
von
$514,379
Wohnanlage VALONIA RESORT
Torrevieja, Spanien
von
$344,228
Wohnviertel 16+ Collection
Benalmadena, Spanien
von
$1,35M
Wohnviertel Astra Homes
Mijas, Spanien
von
$385,663
Wohnviertel Almazara Gardens
Istan, Spanien
von
$523,319
Sie sehen gerade
Wohnquartier Vista Nova 6
Antequera, Spanien
von
$431,169
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Las Mesas Blue Horizon
Wohnviertel Las Mesas Blue Horizon
Wohnviertel Las Mesas Blue Horizon
Wohnviertel Las Mesas Blue Horizon
Wohnviertel Las Mesas Blue Horizon
Alle anzeigen Wohnviertel Las Mesas Blue Horizon
Wohnviertel Las Mesas Blue Horizon
Estepona, Spanien
von
$965,865
New development of apartments that offers a beautiful single-storey homes with large rooms, the option of 2 or 3 bedrooms, 2 bathrooms and large terraces with beautiful panoramic views. They have a fully equipped kitchen, air conditioning, heating and double glazing. The ground floor proper…
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Wohnanlage BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Wohnanlage BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Wohnanlage BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Wohnanlage BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Alle anzeigen Wohnanlage BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Wohnanlage BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Finestrat, Spanien
von
$260,822
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
BREEZE wurde entwickelt, um mit maximaler Funktionalität zu leben und das Mittelmeer zu überwachen. Es ist die neue private und geschlossene Gemeinde in einer sehr ruhigen Gegend mit einfacher Kommunikation und in der Nähe von Stränden, ( weniger als 8 km von der Cala of Finestrat ) und dem …
Immobilienagentur
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Alonis Living
Wohnanlage Alonis Living
Wohnanlage Alonis Living
Wohnanlage Alonis Living
Wohnanlage Alonis Living
Alle anzeigen Wohnanlage Alonis Living
Wohnanlage Alonis Living
Villajoyosa, Spanien
von
$381,663
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 8
Fläche 74–226 m²
4 Immobilienobjekte 4
Die Wohnanlage Alonis Living Playa del Torres zeichnet sich durch ihre innovative und elegante Architektur aus und liegt nur 5 Gehminuten vom idyllischen Playa del Torres entfernt. Es ist ein idealer Ort für diejenigen, die jeden Tag davon träumen, die Meeresbrise, die mediterrane Sonne und …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
74.0
369,736
Wohnung 2 zimmer
106.0 – 226.0
426,619 – 734,922
Wohnung 3 zimmer
131.0
519,906
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Spanien
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
03.01.2025
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
23.10.2024
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
19.05.2021
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
17.05.2021
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
Alle Veröffentlichungen anzeigen