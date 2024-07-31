Wohnkomplex Leksus

Bezirk Novi Beograd. Das Elite-Gebiet der Bejan-Haare befindet sich in der Nähe der Stadt auf dem prestigeträchtigen Luftwaffenstützpunkt von Belgrad, eine Minute von der Autobahn, 7 km vom Stadtzentrum und 10 Minuten vom Flughafen Nikola Tesla entfernt. Wohn- und Gewerbekomplex am Bezhanye mit einer Fläche von 65.000 m2. - 280 Wohneinheiten, 500 Parkplätze mit einer Schätzung der U-Bahn, 5500 m2 Bürogebäude, Wohnungen von 32-220 m2, 48 multifunktionale Stellen, bestehend aus Lameli -A, B, C, D1, D2, D3, D4 - der Abstand zwischen wird voraussichtlich fast 30 m betragen. Lameli A, B, C - kommen aus dem Keller, 5 Etagen und dem Stretchboden, Lamely D1, D2, D3, D4 - aus dem Keller, 3 Etagen. Preis pro m2 ab 2800 Euro/m2 + Mehrwertsteuer. Gasheizung. Klimaanlage - Multisplit-System. Implementierungszeitraum 12.2024.
Infrastruktur:
Geschäfte
Grünflächen
Unterkunft - Restaurants, Bars
Annehmlichkeiten für Kinder
große Anzahl von Parkplätzen
In der Nähe des Komplexes befinden sich:
Schule - 900 m
Krankenhaus - 700 m
Park - 500 m
Stopp - 200 m
Shop-300 m
Markt-1900 m