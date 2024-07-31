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Wohnkomplex Leksus

Stadt Belgrad, Serbien
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ID: 3795
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 29.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Serbien
  • Region / Bundesland
    Zentralserbien
  • Nachbarschaft
    Stadt Belgrad
  • Adresse
    Jurija Gagarina, 151 g

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2024
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    5

Über den Komplex

Bezirk Novi Beograd. Das Elite-Gebiet der Bejan-Haare befindet sich in der Nähe der Stadt auf dem prestigeträchtigen Luftwaffenstützpunkt von Belgrad, eine Minute von der Autobahn, 7 km vom Stadtzentrum und 10 Minuten vom Flughafen Nikola Tesla entfernt. Wohn- und Gewerbekomplex am Bezhanye mit einer Fläche von 65.000 m2. - 280 Wohneinheiten, 500 Parkplätze mit einer Schätzung der U-Bahn, 5500 m2 Bürogebäude, Wohnungen von 32-220 m2, 48 multifunktionale Stellen, bestehend aus Lameli -A, B, C, D1, D2, D3, D4 - der Abstand zwischen wird voraussichtlich fast 30 m betragen. Lameli A, B, C - kommen aus dem Keller, 5 Etagen und dem Stretchboden, Lamely D1, D2, D3, D4 - aus dem Keller, 3 Etagen. Preis pro m2 ab 2800 Euro/m2 + Mehrwertsteuer.  Gasheizung. Klimaanlage - Multisplit-System. Implementierungszeitraum 12.2024.

 

Infrastruktur:

Geschäfte

Grünflächen

Unterkunft - Restaurants, Bars

Annehmlichkeiten für Kinder

große Anzahl von Parkplätzen

 

In der Nähe des Komplexes befinden sich:

Schule - 900 m

Krankenhaus - 700 m

Park - 500 m

Stopp - 200 m

Shop-300 m

Markt-1900 m

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 3 zimmer
Fläche, m² 103.2
Preis pro m², USD 3,349
Wohnungspreis, USD 362,283

Standort auf der Karte

Stadt Belgrad, Serbien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Freizeit

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