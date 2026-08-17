Leitfaden für den Kauf von Neubauten in Serbien
Häufig gestellte Fragen zu Neubauten in Serbien
Wo befinden sich die beliebtesten neuen Wohnhauskomplexen?
An erster Stelle in der Liste der Popularität stehen die Neubauten in Serbien, die sich in Belgrad befinden. Dort gibt es sowohl fertige als auch im Bau befindliche Wohnhauskomplexen, wie z. B. Lexus. Auch in Novi Sad und Nischa besteht eine große Nachfrage nach Wohnraum.
Wie viel kostet im Durchschnitt 1 Quadratmeter in serbischen Neubauten?
Im Inland sind es etwa 1.600 Euro. In Belgrad ist es 500 Euro teurer.
Was sind die wichtigsten Vorteile des Kaufs eines Hauses in einem Neubau in Serbien?
Es sind zwei: die Möglichkeit, sofort nach dem Kauf eine Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten (und nach 3 Jahren einen Daueraufenthalt) und die im Vergleich zu anderen europäischen Ländern niedrigeren Wohnungspreise.
Was gehört zu den Dokumenten, die für den Kauf und Verkauf eines neuen Hauses in Serbien erforderlich sind?
Erforderlich:
- Reisepass.
- Für Personen mit Wohnsitz in Serbien die so genannte "weiße Pappe" (Haushaltsname für die Anmeldung des Wohnsitzes).
- Personenstandsdokument.
- Kontonummer bei einer serbischen Bank.