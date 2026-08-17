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Neubauten zum Verkauf in Serbien

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Belgrad
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Zentralserbien
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Stadt Belgrad
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Nisava Administrative District
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Wohnviertel Belgrade Waterfront
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Wohnviertel Belgrade Waterfront
Belgrad, Serbien
von
$176,582
Moderner Komplex im Zentrum von Belgrad mit hochwertiger Infrastruktur 5*****. Studios mit einer Fläche von 32 m² und Apartments mit einem Schlafzimmer – ab 45 m², mit zwei Schlafzimmern – ab 76 m². Dies ist ein Wahrzeichenprojekt für Belgrad, das zu seinem neuen Anziehungspunkt geword…
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MD Realty
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Wohnanlage Nish
Wohnanlage Nish
Wohnanlage Nish
Donji Matejevac, Serbien
von
$74,013
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 4
К продаже предлагается квартиры от застройщика в Сербии, в городе Ниш Ниш, третий по численности населения и экономическому положению город Сербии. Прекрасная природа, хорошая экология, границы с Болгарией и Черногорией. ЕС выделил деньги для строительства скоростной ж / д Белград - Ниш …
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Wohnanlage Leksus
Wohnanlage Leksus
Wohnanlage Leksus
Rusanj, Serbien
von
$98,181
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 6
Die Mehrwertsteuer ist nicht im Viertelpreis enthalten! Eine großartige Gelegenheit, erfolgreich Geld zu investieren und den VNZH eines europäischen Landes zu erhalten! In der Hauptstadt Serbiens in der schrägen Region Bezhetskaya wird ein ausgezeichneter multifunktionaler Wohnkomplex …
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Leitfaden für den Kauf von Neubauten in Serbien

Immobilieninvestitionen in Serbien: Experten für Trends, Chancen und Risiken
Immobilieninvestitionen in Serbien: Experten für Trends, Chancen und Risiken

Häufig gestellte Fragen zu Neubauten in Serbien

Wo befinden sich die beliebtesten neuen Wohnhauskomplexen?

An erster Stelle in der Liste der Popularität stehen die Neubauten in Serbien, die sich in Belgrad befinden. Dort gibt es sowohl fertige als auch im Bau befindliche Wohnhauskomplexen, wie z. B. Lexus. Auch in Novi Sad und Nischa besteht eine große Nachfrage nach Wohnraum.

Wie viel kostet im Durchschnitt 1 Quadratmeter in serbischen Neubauten?

Im Inland sind es etwa 1.600 Euro. In Belgrad ist es 500 Euro teurer.

Was sind die wichtigsten Vorteile des Kaufs eines Hauses in einem Neubau in Serbien?

Es sind zwei: die Möglichkeit, sofort nach dem Kauf eine Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten (und nach 3 Jahren einen Daueraufenthalt) und die im Vergleich zu anderen europäischen Ländern niedrigeren Wohnungspreise.

Was gehört zu den Dokumenten, die für den Kauf und Verkauf eines neuen Hauses in Serbien erforderlich sind?

Erforderlich:
  • Reisepass.
  • Für Personen mit Wohnsitz in Serbien die so genannte "weiße Pappe" (Haushaltsname für die Anmeldung des Wohnsitzes).
  • Personenstandsdokument.
  • Kontonummer bei einer serbischen Bank.
Wer auf Kredit kauft, auch Immobilien von einem Entwickler in Serbien, braucht einen Vorvertrag.
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