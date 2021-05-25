Hüttendorf Levada 2

Sie können ein Grundstück kaufen, oder Sie können eine durchdachte Umgebung wählen - in der nicht nur die Natur geschätzt wird, sondern auch ein hohes Maß an Infrastruktur! Cottage Dorf Levada-2, Vsevolozhsky Bezirk, Matoxa Dorf, 30 Minuten von der Ringstraße auf Novopriozersk Autobahn. Für Käufer aus den Regionen geben wir einen zusätzlichen Bonus zum Kauf!



Die Atmosphäre der Kindheit



Stellen Sie sich vor: das Morgenlicht bricht durch das Laub der Bäume, das Aroma von frisch geschnittenem Gras ist in der Luft zu spüren, die ruhigen Gespräche der Verwandten auf der Veranda und dem Garten, in dem alles real wächst. Hier können Sie barfuß zum Gelände gehen, Beeren zum Frühstück sammeln und hören, wie der gemischte Wald vor dem Fenster rauscht. Und all das steht Ihnen zur Verfügung!



Leben, wo die Natur inspiriert.



Land in Levada 2 ist Ihr persönliches Ticket für das Reservat. Das Cottage-Dorf ist von einem Mischwald umgeben, der von den Gemälden großer russischer Künstler abstammt. Pilzsitze - direkt hinter dem Zaun ist es leicht, den See mit dem Fahrrad zu erreichen. Fans der Wassererholung werden die für die Schwimmseen Sirkojärvi und Nurzynjärvi geeignete Nähe zu schätzen wissen. Auch Möglichkeiten für aktive Familienerholung werden von den Resorts "Okhta Park" und "Northern Slope", dem Ökopark "Zubrovnik", dem Touristenzentrum "Emerald Lake", Skipisten auf der Grundlage von "SKA" und dem Trainingszentrum "Kavgolovo" angeboten.



Zuhause einfach und schnell



Verbinden Sie harmonisch städtische Annehmlichkeiten mit der Freiheit des Landes. In der Nähe von Matoxa und Leskolvo gibt es Schulen und Kindergärten, Geschäfte, Dienstleistungen, eine Ambulanz, eine Gartenschule und sogar einen Skatepark. Sie halten den gewohnten Rhythmus, Geschäftstätigkeit und Bequemlichkeit, während Sie jeden Abend in die Stille des Mischwaldes und Ihres eigenen Hauses zurückkehren. Etwa eine halbe Stunde auf der Novopriozersk- oder Leningrader Autobahn – und die Stadt ist zurückgelassen und weicht Raum, Luft und einem Gefühl der Ruhe.



Komfort in jeder Phase



Verkauf von Land direkt vom Entwickler "FACT". Bei uns erhalten Sie nicht nur ein Grundstück, sondern ein aufgebautes Unterstützungssystem - ab dem Zeitpunkt der Transaktion und während des gesamten Immobilienbesitzes. Flexible Bedingungen für Kauf, Kredit und Registrierungsassistent - alles ist an einem Ort ohne unnötige Schritte organisiert!



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