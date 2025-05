Wohnkomplex Summer

SONDERANGEBOT: UNTIL MARCH 31 - 20% DISCOUNT ON ALL APARTMENTS! Runter damit!

Der Wohnkomplex Sommer umfasst 7 Gebäude mit einer Höhe von 12 Etagen.

Das Haus wird mit langlebiger monolithischer Technologie gebaut. Die Fassaden sind mit Gips bedeckt.

Das Projekt bietet eine Vielzahl von Planungslösungen in Gegenwart von Wohnungen, sowohl im klassischen als auch im europäischen Stil. Sie werden ohne Finish gemietet, mit Standardfenstern und einer Deckenhöhe von 2,8 Metern.

Es gibt sowohl Wohnungen und Wohnungen zur Miete in separaten Gebäuden.

Das Gebiet des Komplexes ist geschlossen.

Spielplätze und Sportplätze, Outdoor-Aktivitäten und natürliche Erholungsgebiete, und ein angelegtes Embankment sind in den Höfen vorgesehen.

Der Komplex verfügt über eine eigene Schule und einen Kindergarten, einen mehrstufigen Parkplatz mit einem Operationsdach.

Der Wohnkomplex befindet sich im Kudepsta-Mikrobezirk.

Das Projekt befindet sich 5 Minuten mit öffentlichen Verkehrsmitteln vom Naturschutzgebiet Yew-Boxwood Grove entfernt.

Entwickelte Verkehrsinfrastruktur, Sotschi Stadtzentrum ist 25 Minuten mit öffentlichen Verkehrsmitteln entfernt.