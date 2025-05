_aparthotel_one AZIMUT Plus Residence

Der Wohnkomplex ist ein Gebäude mit einer Höhe von 20 Etagen.

Die Wände sind mit einer modernen Klappfassade verziert.

Die Hallen und Lobbys wurden mit Designer-Finishs und Hochgeschwindigkeits-Aufzügen eingerichtet.

Das Projekt bietet eine Vielzahl von Planungslösungen: Studioapartments und Studioapartments mit einer Fläche von 27 qm bis 76,6 qm sind verfügbar. Sie sind zur Miete mit hochwertigen Oberflächen, Panoramafenstern und einer Deckenhöhe von 3m erhältlich.

Einige Apartments bieten Meerblick und Bergblick.

Das gepflegte Schutzgebiet des Wohnkomplexes verfügt über Freizeiteinrichtungen, einen beheizten Pool, ein SPA, ein medizinisches und Schönheitszentrum. Es gibt auch ein Flaggschiff-Restaurant, einen Coworking-Bereich und eine 600-seat Kongresshalle vor Ort.

Unser eigenes Management-Unternehmen behandelt alle Probleme. Parkplätze stehen für Autobesitzer zur Verfügung.

Das Projekt befindet sich im Zentrum von Sotschi, wo es die notwendige Infrastruktur gibt. Cafés, Restaurants, Kindergärten, Schulen, medizinische Einrichtungen, Boulevards, Schönheitssalons sind zu Fuß erreichbar.

Mit Polstermöbeln "AZIMUT Plus Residence" Boden: in allen Räumen, mit Ausnahme von Bädern, Laminat, oder Teppich, oder Quarz-Vinylfliese, oder Parkettbrett, Kunststoff oder MDF Sockelbrett mit Kunststoffbeschichtung, wird ein Schatten der Bodenbeläge in Räumen derselben SLC verwendet; — Porzellan Steinzeug (Loggia) – Keramadeckazzi; — Teppich – Balsan, Balta; — Balkon - Porzellan Steinzeug (Loggia) Decke: in allen Räumen, mit Ausnahme von Bädern, weiße "Furcoat" wird ohne Färbung, oder Putty und Malerei mit matt weißer Wasserdispersionsfarbe - Tikkurila, Alpina; Decken GKL, GVL Materialien Knauf; — Badezimmer - feuchtigkeitsbeständige Warmwasserbereiter Knauf Materialien, lackiert mit feuchtigkeitsbeständigen Tikkurila, Alpina-Farbe, oder Rack-und-Spion Hängedecke mit eingebaut. Wände: in allen Räumen, mit Ausnahme von Bädern — Malerei mit wasserlöslichen matten Dispersion Farbe in hellen Tönen oder Pastierung mit einfachen Tapeten in hellen Tönen, dekorative Gips; Dekorative Gips - San Marco (Italien), Alpina; wasserlösliche Farbe - Tikkurila; Stucco - Orac oder Europlast; — im Badezimmer: — Keramikfliesen – Keramamarazzi; — Wanddekoration – Keramamarazzi. Strom: Zentrale Klimaanlage - zwei Monoblockkühler (made in Italy) auf dem Dach, Brandmelder, - Telefon, - Mehrkanalalarmanlage, - Zwangslüftungssystem, - natürliche Abgasanlage der SU, - individuelle Klimaanlage (Split), - Zentrale Klimaanlage CHILLER FAN COIL Einheit (falls für einen bestimmten Raum anwendbar), - Warmwasser, HVAC, Heizung, IP-Elektronik, - Plumbing: Heizkörper Sonstiges: Die Einrichtung des Raumes erfolgt auf der Grundlage der Ausrüstungsvereinbarung.

Diese Vereinbarung sieht die Ausrüstung nach der Designlösung vor.

Das Meer ist in 15 Minuten zu Fuß erreichbar.

Abreise zum Abschluss eines Kauf- und Verkaufsabkommens in Sotschi ist möglich!