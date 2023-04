Der Kauf eines Eigenheims in Frankreich ist eine gute Investitionsmöglichkeit. Das Land hat ein mildes Klima, es gibt viele interessante historische Stätten, Möglichkeiten zur Erholung an der Küste, Skifahren. Viele Geschäftsleute, Menschen mit Kindern möchten Häuser in Frankreich kaufen. Dies ist eine gute Investitionsmöglichkeit. Wenn man Immobilien besitzt, kann man schneller eine Aufenthaltserlaubnis oder Staatsbürgerschaft erhalten.

Beliebte Regionen Frankreichs für den Kauf von Häusern

Die beliebtesten Wohnregionen sind:

Stadtteile von Paris — von hier aus erreicht man die Hauptstadt über bequeme Autobahnen. Und der Immobilienpreis ist deutlich niedriger als in der französischen Hauptstadt;

Bordeaux — die Weinhauptstadt Frankreichs, liegt in der Nähe des Meeres. Wer hier einen ruhigen und maßvollen Lebensstil mag, lebt hier;

Montpellier — ist eine Region am Mittelmeer. Es gibt viele Touristen für Ausflüge, Strandurlaube, in den Städten herrscht eine laute Jugendatmosphäre und das Leben in der Umgebung ist gemessener.

Was bestimmt den Wert des Hauses

Die Preisbildung wird von folgenden Faktoren beeinflusst:

Hausfläche und Anzahl der Zimmer;

das Alter des Gebäudes;

Verfügbarkeit der Infrastruktur;

Nähe zu Straßen und Autobahnen.

Auf der Website realting.com finden Sie Optionen für den Verkauf von Häusern in allen Regionen Frankreichs und anderer Länder. Verwenden Sie die Suchmaschine, um die richtigen Optionen zu finden.