Häuser mit Terrasse in Frankreich

Cannes
18
Bordeaux
14
Antibes
8
Metropolitanes Frankreich
359
13 immobilienobjekte total found
Villa in Frankreich
Villa
Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 450 m²
Stockwerk 3
Schöne Villa, ideal gelegen auf der modischen Halbinsel von Cap d’Antibes, in der Nähe des b…
$11,70M
Villa in Frankreich
Villa
Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 264 m²
Etagenzahl 2
Zweistöckige Maisonette-Villa in Ez –, der malerischen Stadt an der Côte d'Azur, 15 km von M…
$6,80M
Villa in Frankreich
Villa
Frankreich
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Etagenzahl 2
Verkauf von 2-stöckigen Villen mit Meerblick, Fläche 270 Quadratmeter.m.befindet sich in ein…
Preis auf Anfrage
OneOne
Villa in Frankreich
Villa
Frankreich
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
Vermietung und Verkauf einer Villa in Théoule - sur - Mer mit Meerblick und Küste. Villa im …
$2,60M
Villa in Frankreich
Villa
Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 420 m²
Diese luxuriöse Villa mit herrlichem Meerblick und Bergblick befindet sich am Cap d’Antibes,…
$11,11M
Schloss 15 zimmer in Bordeaux, Frankreich
Schloss 15 zimmer
Bordeaux, Frankreich
Zimmer 15
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 800 m²
Etagenzahl 3
Ein Renaissance-Schloss. Es ist 20 Kilometer von Bordeaux entfernt. Die Geschichte der Burg …
Preis auf Anfrage
Villa in Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Villa
Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
Einzigartiges Haus mit Panoramablick auf das Meer und die grünen Hügel. Provenzalisches Haus…
$2,85M
Villa in Villefranche sur Mer, Frankreich
Villa
Villefranche sur Mer, Frankreich
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 2
Nur für Naturliebhaber! In der schönsten und exklusivsten Gegend der französischen Riviera i…
$1,54M
Villa 4 zimmer in La Turbie, Frankreich
Villa 4 zimmer
La Turbie, Frankreich
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 3
Angrenzend an Monaco, blaues Golfparadies. Eine seltene Perle! So könnte die Beschreibung di…
$1,23M
Villa in Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Villa
Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 2
Luxuriöse, moderne Villa in idealer Lage im prestigeträchtigen Mont Boron-Gebiet in der Nähe…
$7,24M
Haus 6 zimmer in Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Haus 6 zimmer
Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 5
An den Toren von Monaco bieten wir Ihnen an, in diesem großartigen modernen Haus zu leben. …
$3,25M
Villa 7 zimmer in Cannes, Frankreich
Villa 7 zimmer
Cannes, Frankreich
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 700 m²
Etagenzahl 3
Außergewöhnliches Anwesen im Herzen von Cannes. Im Herzen von Cannes, Kalifornien, liegt die…
$12,41M
Villa 5 zimmer in Mougins, Frankreich
Villa 5 zimmer
Mougins, Frankreich
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
Luxusvilla mit Pool im Domaine Mougins.  Zimmer: 5 - Wohnfläche: 171 m². Grundstücksfläche…
$2,49M
