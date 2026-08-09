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Wohnungen in Viana do Castelo, Portugal

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1 Zimmer
3
2 Zimmer
6
3 Zimmer
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15 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Viana do Castelo, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Viana do Castelo, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Diese 2-Zimmer-Wohnung ist Teil einer herrlichen Luxus-Komplex neben dem Fluss Lima in der S…
$424,098
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Viana do Castelo, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Viana do Castelo, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Diese 2-Zimmer-Wohnung ist Teil einer herrlichen Luxus-Komplex neben dem Fluss Lima in der S…
$435,717
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Viana do Castelo, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Viana do Castelo, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Diese 2-Zimmer-Wohnung ist Teil einer herrlichen Luxus-Komplex neben dem Fluss Lima in der S…
$511,241
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TekceTekce
Wohnung 1 Schlafzimmer in Viana do Castelo, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Viana do Castelo, Portugal
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 58 m²
Diese 1-Zimmer-Wohnung ist Teil eines herrlichen Luxus-Komplexes neben dem Fluss Lima in der…
$302,097
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Viana do Castelo, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Viana do Castelo, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 165 m²
Diese 3-Zimmer-Wohnung ist Teil einer herrlichen Luxus-Komplex neben dem Fluss Lima in der S…
$958,577
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Viana do Castelo, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Viana do Castelo, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Diese 2-Zimmer-Wohnung ist Teil einer herrlichen Luxus-Komplex neben dem Fluss Lima in der S…
$447,336
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Viana do Castelo, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Viana do Castelo, Portugal
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 58 m²
Diese 1-Zimmer-Wohnung ist Teil eines herrlichen Luxus-Komplexes neben dem Fluss Lima in der…
$302,097
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Viana do Castelo, Portugal
Wohnung 4 Schlafzimmer
Viana do Castelo, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 239 m²
Diese herrliche 4-Zimmer-Wohnung mit privatem Pool ist Teil eines Luxus-Komplexes neben dem …
$1,53M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Viana do Castelo, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Viana do Castelo, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Diese 2-Zimmer-Wohnung ist Teil einer herrlichen Luxus-Komplex neben dem Fluss Lima in der S…
$482,193
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Viana do Castelo, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Viana do Castelo, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 169 m²
Diese 3-Zimmer-Wohnung ist Teil einer herrlichen Luxus-Komplex neben dem Fluss Lima in der S…
$600,708
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Viana do Castelo, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Viana do Castelo, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 158 m²
Diese 3-Zimmer-Wohnung ist Teil einer herrlichen Luxus-Komplex neben dem Fluss Lima in der S…
$644,861
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Wohnung in Viana do Castelo, Portugal
Wohnung
Viana do Castelo, Portugal
Fläche 1 595 m²
Diese herrliche Luxus-Komplex, neben dem Fluss Lima in Viana do Castelo, hat eine Vielzahl v…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Viana do Castelo, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Viana do Castelo, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 157 m²
Diese 3-Zimmer-Wohnung ist Teil einer herrlichen Luxus-Komplex neben dem Fluss Lima in der S…
$869,110
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Viana do Castelo, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Viana do Castelo, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Diese 2-Zimmer-Wohnung ist Teil einer herrlichen Luxus-Komplex neben dem Fluss Lima in der S…
$415,964
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Wohnung 2 zimmer in Viana do Castelo, Portugal
Wohnung 2 zimmer
Viana do Castelo, Portugal
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 66 m²
Diese 1-Zimmer-Wohnung ist Teil einer großartigen Luxusanlage neben dem Fluss Lima in der St…
$281,532
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Immobilienangaben in Viana do Castelo, Portugal

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