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Duplexes in Setubal, Portugal

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Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Sesimbra, Portugal
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Sesimbra, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 93 m²
Neue Duplex-Wohnung mit 1 Schlafzimmer, Gesamtfläche von 93 Quadratmetern, 1 Parkplatz, Gart…
$894,025
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Seixal, Portugal
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Seixal, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 200 m²
Zweistufige Wohnung mit 2 Schlafzimmern, einer Fläche von 129 m2, mit einer Terrasse von 65 …
$558,272
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Immobilienangaben in Setubal, Portugal

mit Garage
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mit Meerblick
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