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Studio-Wohnungen in Sesimbra, Portugal

2 immobilienobjekte total found
Studio in Sesimbra, Portugal
Studio
Sesimbra, Portugal
Fläche 39 m²
Studio im touristischen Komplex Sesimbra Golden Beach, auf der ersten Linie des Strandes, in…
$338,484
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Studio in Sesimbra, Portugal
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Sesimbra, Portugal
Fläche 46 m²
Neue Studiowohnung mit einer Gesamtfläche von 46 qm, 1 Parkplatz und einem Balkon im Komplex…
$470,744
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