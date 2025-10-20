Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Santa Cruz
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Terrasse

Häuser mit Terrasse in Santa Cruz, Portugal

Canico
6
3 immobilienobjekte total found
Villa in Santa Cruz, Portugal
Villa
Santa Cruz, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 448 m²
$758,320
Eine Anfrage stellen
Villa in Santa Cruz, Portugal
Villa
Santa Cruz, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 372 m²
Die Villa befindet sich in einer ruhigen Gegend mit einem sonnigen Hügel mit herrlichem Pano…
$991,649
Eine Anfrage stellen
Villa in Santa Cruz, Portugal
Villa
Santa Cruz, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 440 m²
Diese Villa und der Pool mit drei Schlafzimmern sind mit modernen und raffinierten architekt…
$641,655
Eine Anfrage stellen
Monte OnlineMonte Online
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Santa Cruz

villen

Immobilienangaben in Santa Cruz, Portugal

mit Garage
mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen