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Wohnungen mit Garage in Povoa de Varzim, Portugal

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Wohnung 1 Schlafzimmer in Povoa de Varzim, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Povoa de Varzim, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 58 m²
Eine brandneue 1-Zimmer-Wohnung im Herzen von Povoie de Varzim, neben der Kirche von Matriz.…
$226,727
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