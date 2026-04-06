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Studio-Wohnungen in Matosinhos, Portugal

1 immobilienobjekt total found
Studio 1 Schlafzimmer in Matosinhos, Portugal
Studio 1 Schlafzimmer
Matosinhos, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 39 m²
Eine brandneue Studiowohnung T1 (T0) mit einer Gesamtfläche von 39 qm, einem Balkon von 3 qm…
$172,680
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