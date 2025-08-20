Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Portugal
  3. Mafra
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Mafra, Portugal

Haus 5 zimmer in Mafra, Portugal
Haus 5 zimmer
Mafra, Portugal
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Stockwerk 2/2
Das Haus befindet sich in der Stadt Mafra. Mafra ist die Verwaltungshauptstadt der gleichnam…
$932,673
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Villa in Mafra, Portugal
Villa
Mafra, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 179 m²
Diese gemütliche Villa in Carvoeira, Mafra, bietet Ihnen ländliche Ruhe mit dem Komfort des …
$927,205
Villa in Mafra, Portugal
Villa
Mafra, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Neue Villa in ausgezeichnetem Zustand, bestehend aus 3 Etagen: 1 Etage verfügt über 1 Suite …
$639,051
