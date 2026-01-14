Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Lissabon
  4. Langfristige Vermietung
  5. Penthouse

Langfristige Miete von Penthouses in Lissabon, Portugal

Penthouse Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Three-bedroom apartment with balcony, located on Rua Conde Redondo, Lisbon. in Lissabon, Portugal
Three-bedroom apartment with balcony, located on Rua Conde Redondo, Lisbon.
Lissabon, Portugal
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Stockwerk 5/5
Diese Wohnung befindet sich in einem traditionellen Gebäude in Lissabon und zeichnet sich du…
$2,858
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Blackoak
Sprachen
English, Portugues
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen