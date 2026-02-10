Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Esposende, Portugal

9 immobilienobjekte total found
Haus in Marinhas, Portugal
Haus
Marinhas, Portugal
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 792 m²
Lager mit 792 qm Bruttofläche im Zentrum von Faro, Algarve. Der Raum umfasst auch zwei Abste…
$582,683
Eine Anfrage stellen
Haus 5 Schlafzimmer in Esposende, Portugal
Haus 5 Schlafzimmer
Esposende, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 417 m²
5-Zimmer-Villa mit 417 qm großen privaten Bereich, Schwimmbad, Garten und Garage, auf einem …
$3,44M
Eine Anfrage stellen
NicoleNicole
Moa 7aMoa 7a
Villa in Esposende, Portugal
Villa
Esposende, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 228 m²
Charmante Villa mit 3 Schlafzimmern auf einem Grundstück von 230 m2 mit einer großartigen La…
$522,860
Eine Anfrage stellen
Vienna PropertyVienna Property

