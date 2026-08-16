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Villen in Braga, Portugal

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1 immobilienobjekt total found
Villa in Esposende, Portugal
Villa
Esposende, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 228 m²
Charmante Villa mit 3 Schlafzimmern auf einem Grundstück von 230 m2 mit einer großartigen La…
$522,860
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