Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Aveiro
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Hotel

Hotels in Aveiro, Portugal

Arouca
4
4 immobilienobjekte total found
Hotel 1 958 m² in Mansores, Portugal
Hotel 1 958 m²
Mansores, Portugal
Schlafräume 18
Fläche 1 958 m²
Ländliches Hotel, 1,958 qm (Gesamtbau Bruttofläche), in einem Grundstück mit ca. 25.000 qm, …
$2,04M
Eine Anfrage stellen
Hotel 1 958 m² in Mansores, Portugal
Hotel 1 958 m²
Mansores, Portugal
Schlafräume 18
Fläche 1 958 m²
Rural hotel, 1,958 sqm (total construction gross area), in a property with about 25,000 sqm,…
$2,04M
Eine Anfrage stellen
Hotel 1 958 m² in Mansores, Portugal
Hotel 1 958 m²
Mansores, Portugal
Schlafräume 18
Fläche 1 958 m²
Ländliches Hotel, 1,958 qm (Gesamtbau Bruttofläche), in einem Grundstück mit ca. 25.000 qm, …
$2,04M
Eine Anfrage stellen
Hotel 1 958 m² in Mansores, Portugal
Hotel 1 958 m²
Mansores, Portugal
Schlafräume 18
Fläche 1 958 m²
Rural hotel, 1,958 sqm (total construction gross area), in a property with about 25,000 sqm,…
$2,04M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Aveiro

gewerbeimmobilien
Realting.com
Gehen