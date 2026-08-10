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Wohnungen in Amadora, Portugal

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Amadora, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Amadora, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Die Wohnung mit 2 Schlafzimmern von 45 m2 befindet sich in der letzten Phase der Renovierung…
$226,573
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