Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Almada
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Grundstück in der Nähe des Sees

Wohnungen am See in Almada, Portugal

;
2 Zimmer
3
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Almada, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Almada, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 122 m²
Neue 2-Zimmer-Wohnung mit einer Fläche von 122 m2 mit Balkon und Parkplatz in der Wohnanlage…
$807,075
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Almada, Portugal

mit Garage
mit Garten
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen