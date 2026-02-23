Klubhaus Vasa kurortnaa rezidencia v Omane

🌊 Villa am Meer in Oman • FREEHOLD • Eine Residenz für Eigentümer

✨ Das Resort-Format des Lebens, das in der Regel für Erholung gewählt wird, kann jetzt im Besitz sein. ✨ Vollständiges Eigentum für Ausländer. ✨ Der Besitz von Immobilien gibt das Recht auf eine Aufenthaltsgenehmigung in Oman.

-------

Geschlossene Villa Club in Jebel Sifah

Vorzügliche Küstenregion, wo das Meer die Berge trifft. Nur 35 bis 40 Minuten bis Muscat.

Es ist nicht nur ein Haus – es ist ein Lifestyle-Resort.

-------

🏡 Villenformate

🛏 1 Schlafzimmer - ~75 m2 💰 ab 210.000 USD (inkl. MwSt.)

🛏🛏 2 Schlafzimmer - ~98 m2 💰 273,000 USD (inkl. MwSt.)

🛏🛏🛏 3 Schlafzimmer - ~120 m2 💰 ab 337.000 USD (inkl. MwSt.)

📌 Niedrige Baudichte, begrenzte Anzahl von Häusern.

-------

🏡 Set von Villen

Der Preis beinhaltet bereits:

✔ Vollständiges Finish.

✔ Eingebaute Möbel

✔ Ausgestattete Küche

✔ Komplett ausgestattete Badezimmer

✔ Einbauschränke

Nach dem Kauf keine zusätzlichen Investitionen erforderlich.

-------

🌿 Datenschutz und Komfort

✔ Geschlossenes Gebiet

✔ Geräumige Grundstücke

✔ Privatgärten und Terrassen

✔ Fähigkeit, Pool hinzuzufügen, BBQ Bereich, Landschaftsgestaltung

Sie bilden das Niveau der Residenz - von stilvollem Minimalismus zu einer Resort-Villa.

---------

🌟 Jebel Sifah Infrastruktur

🏖 Private Strände und Meer

⛵ Marina für Yachten

⛳ Golfplatz

🏨 Hotels und Strandclubs

☕ Restaurants und Cafés

🏋️ Fitness- und Sportzonen

🌴 Resort-Umgebung auf internationaler Ebene

Lebensformat, vergleichbar mit Top-Resorts.

-------

💳 Kaufbedingungen

✔ Anzahlung - 10%

✔ Bis zu 3 Jahre

✔ Vollbesitz - Freehold

📌 Der Besitz einer Immobilie gibt eine Aufenthaltserlaubnis in Oman mit der Möglichkeit der Erweiterung.

-------

📈 Investitionsattraktionen

✔ Unterkunft am Meer

✔ Oman's Growing Market

✔ Hohe Nachfrage nach Miete

✔ Das Dollar-Einkommensmodell

✔ Limitiertes Angebot von Villen

-------

🤝 Unterstützung der schlüsselfertigen Transaktion

• Auswahl von Objekten zu Ihrem Zweck

• Rechtliche Unterstützung

• Sichere Berechnungen

• Unterstützung nach Kauf

• Beratung zur Miete und Rentabilität

-------

👨‍💼 Individuelle Beratung mit Oman Immobilienexperte

Mal sehen:

• Rentabilitäts- und Eigentümerszenarien • Auswahl der Villa Format • Finanzkauf Strategie • Risiken und Transaktionsstruktur

🚩 Verfügbarkeit und Bedingungen bei der Anwendung

📞 Schreiben Sie an:

Planung der aktuellen Preise der Finanzberechnungen Persönliche Beratung 💬