Klubhaus Vasa kurortnaa rezidencia v Omane

🌊 Villa am Meer in Oman • FREEHOLD • Eine Residenz für Eigentümer
✨ Das Resort-Format des Lebens, das in der Regel für Erholung gewählt wird, kann jetzt im Besitz sein. ✨ Vollständiges Eigentum für Ausländer. ✨ Der Besitz von Immobilien gibt das Recht auf eine Aufenthaltsgenehmigung in Oman.
-------
Geschlossene Villa Club in Jebel Sifah
Vorzügliche Küstenregion, wo das Meer die Berge trifft. Nur 35 bis 40 Minuten bis Muscat.
Es ist nicht nur ein Haus – es ist ein Lifestyle-Resort.
-------
🏡 Villenformate
🛏 1 Schlafzimmer - ~75 m2 💰 ab 210.000 USD (inkl. MwSt.)
🛏🛏 2 Schlafzimmer - ~98 m2 💰 273,000 USD (inkl. MwSt.)
🛏🛏🛏 3 Schlafzimmer - ~120 m2 💰 ab 337.000 USD (inkl. MwSt.)
📌 Niedrige Baudichte, begrenzte Anzahl von Häusern.
-------
🏡 Set von Villen
Der Preis beinhaltet bereits:
✔ Vollständiges Finish.
✔ Eingebaute Möbel
✔ Ausgestattete Küche
✔ Komplett ausgestattete Badezimmer
✔ Einbauschränke
Nach dem Kauf keine zusätzlichen Investitionen erforderlich.
-------
🌿 Datenschutz und Komfort
✔ Geschlossenes Gebiet
✔ Geräumige Grundstücke
✔ Privatgärten und Terrassen
✔ Fähigkeit, Pool hinzuzufügen, BBQ Bereich, Landschaftsgestaltung
Sie bilden das Niveau der Residenz - von stilvollem Minimalismus zu einer Resort-Villa.
---------
🌟 Jebel Sifah Infrastruktur
🏖 Private Strände und Meer
⛵ Marina für Yachten
⛳ Golfplatz
🏨 Hotels und Strandclubs
☕ Restaurants und Cafés
🏋️ Fitness- und Sportzonen
🌴 Resort-Umgebung auf internationaler Ebene
Lebensformat, vergleichbar mit Top-Resorts.
-------
💳 Kaufbedingungen
✔ Anzahlung - 10%
✔ Bis zu 3 Jahre
✔ Vollbesitz - Freehold
📌 Der Besitz einer Immobilie gibt eine Aufenthaltserlaubnis in Oman mit der Möglichkeit der Erweiterung.
-------
📈 Investitionsattraktionen
✔ Unterkunft am Meer
✔ Oman's Growing Market
✔ Hohe Nachfrage nach Miete
✔ Das Dollar-Einkommensmodell
✔ Limitiertes Angebot von Villen
-------
🤝 Unterstützung der schlüsselfertigen Transaktion
• Auswahl von Objekten zu Ihrem Zweck
• Rechtliche Unterstützung
• Sichere Berechnungen
• Unterstützung nach Kauf
• Beratung zur Miete und Rentabilität
-------
👨💼 Individuelle Beratung mit Oman Immobilienexperte
Mal sehen:
• Rentabilitäts- und Eigentümerszenarien • Auswahl der Villa Format • Finanzkauf Strategie • Risiken und Transaktionsstruktur
🚩 Verfügbarkeit und Bedingungen bei der Anwendung
📞 Schreiben Sie an:
Planung der aktuellen Preise der Finanzberechnungen Persönliche Beratung 💬