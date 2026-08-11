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Wohnimmobilien in Dipkarpaz, Nordzypern

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Dipkarpaz, Nordzypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Dipkarpaz, Nordzypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
A multi-storey complex with 720 apartments with 1, 2 bedrooms and several penthouses with 3 …
$132,811
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