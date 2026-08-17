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Wohnimmobilien in Nikosia, Nordzypern

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wohnungen
11
12 immobilienobjekte total found
Penthouse in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Penthouse
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Schlafräume 1
Fläche 47 m²
Wonder Stones Village  Sun Valley Countryside East Wonder Stones Village is our distin…
$299,312
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Immobilienagentur
Аталанта
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Wohnung 2 zimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Stockwerk 29/34
For sale a penthouse in one of the most iconic projects in Nicosia, in a famous skyscraper w…
$1,10M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
$63,246
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 2 Schlafzimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
$47,233
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 4
Property Summary - A Fourth floor Apt. - Extending to approximately 85 sq. m. internal a…
$204,913
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Wohnung 3 zimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 179 m²
Stockwerk 4/4
For sale 3-bedroom apartments in a new complex under construction in Nicosia, Agios Dometios…
$266,772
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TekceTekce
Wohnung 1 Schlafzimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
$50,113
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Wohnung 2 zimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Stockwerk 4/23
For sale 2 bedroom apartment in a new high-rise under construction in the center of Nicosia.…
$398,589
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 133 m²
Stockwerk 3
Immobilienzusammenfassung - Eine Wohnung im dritten Stock. - Ausdehnung auf ca. 122 qm. …
$280,948
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Schlafräume 2
Fläche 84 m²
$79,489
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Villa 5 zimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 354 m²
Etagenzahl 2
$751,646
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Wohnung 2 zimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Stockwerk 26/34
Apartments for sale in one of the most iconic projects in Nicosia, in a famous skyscraper wi…
$912,255
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Immobilienangaben in Nikosia, Nordzypern

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