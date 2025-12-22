Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Lefkosa
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Lefkosa, Nordzypern

2 Zimmer
4
6 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 4 zimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Stockwerk 3
Wohnungen in Nordzypern, Lefkoşa, in der Nähe von allen Annehmlichkeiten Lefkoşa ist eine St…
$328,818
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 3
Wohnungen in Nordzypern, Lefkoşa, in der Nähe von allen Annehmlichkeiten Lefkoşa ist eine St…
$214,906
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 3
Wohnungen in Nordzypern, Lefkoşa, in der Nähe von allen Annehmlichkeiten Lefkoşa ist eine St…
$316,237
Eine Anfrage stellen
AdriastarAdriastar
Penthouse 3 zimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 167 m²
Stockwerk 4
Wohnungen in Nordzypern, Lefkoşa, in der Nähe von allen Annehmlichkeiten Lefkoşa ist eine St…
$315,066
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Gonyeli, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Gonyeli, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Etagenzahl 2
$96,211
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 1 zimmer
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 60 m²
$126,226
Eine Anfrage stellen
TekceTekce

Immobilienangaben in Lefkosa, Nordzypern

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen