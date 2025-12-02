Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Lapithos
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus

Stadthäuser in Lapithos, Nordzypern

Stadthaus Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 3 zimmer in Lapithos, Nordzypern
Reihenhaus 3 zimmer
Lapithos, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Stockwerk 1/2
Townhouse 2+1 mit Installationen bis 3 Jahre!Zu Ihrer Aufmerksamkeit bieten wir ein Stadthau…
$317,948
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
North Symbol
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Reihenhaus in Lapithos, Nordzypern
Reihenhaus
Lapithos, Nordzypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Комплекс вилл находится в самой живописной части острова в 10 км от Кирении, на границе посе…
$425,420
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen