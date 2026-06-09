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Wohnungen in der Nähe des Golfclubs in Kyrenia, Nordzypern

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1 Zimmer
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2 Zimmer
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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Stockwerk 1/2
Luxus-Wohnung am Meer 1 + 1 mit einer Fläche von 63 qm im 1. Stock eines fertigen Komplexes …
$256,166
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Immobilienangaben in Kyrenia, Nordzypern

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