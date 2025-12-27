  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. İskele District
  4. Neue Häuser

Neubau Häuser in Iskele District, Nordzypern

Iskele Belediyesi
5
Erenkoy Karpaz Belediyesi
3
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Vathylakas, Nordzypern
von
$339,756
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
1 Immobilienobjekt 1
Merkmale der Villa:Fläche: 850 m2 - genug, um Ihren eigenen Garten oder Erholungsgebiet zu schaffenWohnfläche: 180 m24 geräumige Schlafzimmer2 Badezimmer (eines mit einer Badewanne). Sie können 3 Badezimmer hinzufügen.Privat 4* 7,5 mErstaunliche Aussicht auf das Meer und die Berge🌟 Ein Ort, …
Immobilienagentur
Surkon estate
Eine Anfrage stellen
Villa Fully furnished 5-bedroom villa 200 m² 150 meters from the beach.
Bogazi, Nordzypern
von
$404,643
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Eine separate Eigentumsurkunde (Titel) ist fertig.Es gibt keine Beschränkungen für den Kauf und die Registrierung von 100% Eigentum für Ausländer, im Gegensatz zu allen benachbarten Komplexen an dieser Küste.Dies ist eine seltene Gelegenheit, ein voll ausgestattetes Haus am Meer mit sauberen…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa A cozy dream home in Boaz
Bogazi, Nordzypern
von
$440,424
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
1 Immobilienobjekt 1
Ihr gemütliches Traumhaus in malerischer Boise! Dieses Projekt kombiniert Umfang, Komfort und erstaunliche Lage. - Die Gesamtfläche des Standorts - 330 m2. Gäste. . Region. Mit Villen und Low -Story -Häusern, in denen Sie Ruhe und Stille ohne Nachbarschaft mit großen Baustellen genießen kön…
Immobilienagentur
Surkon estate
Eine Anfrage stellen
OneOne
Villa Pearl Village
Perivolia tou Trikomou, Nordzypern
von
$157,416
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Silver Pearls SpezifikationenEingangshalleWohnzimmerLuxus ausgestattete KücheSpeisesaalRechtssachen1 Schlafzimmer im Erdgeschoss1 Wc/Badezimmer im Erdgeschoss2 Schlafzimmer im ersten Stock1 Wc/Bad im ersten StockEinbauschränke an SchlafzimmernBadezimmer, WC und Wardrop Zimmer im Hauptschlafz…
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Eine Anfrage stellen
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram
Villa 5 komnat v sovremennom stile s panoramnymi vidami
Vathylakas, Nordzypern
von
$968,349
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Exklusive Villa im modernen Stil mit PanoramablickDiese einzigartige Villa kombiniert architektonische Eleganz, Premium-Materialien und durchdachte Details und schafft den perfekten Wohnraum.Raum und EleganzGesamtfläche der Villa - 200 m2Geräumiges Grundstück von 500 m2 mit Landschaftsgestal…
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Villa Bogaz Vista
Bogazi, Nordzypern
von
$538,945
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Eine Anfrage stellen
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram
Villa
Vathylakas, Nordzypern
von
$943,767
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
1 Immobilienobjekt 1
Merkmale der Villa:Fläche: 850 m2 - genug, um Ihren eigenen Garten oder Erholungsgebiet zu schaffenWohnfläche: 180 m24 geräumige Schlafzimmer2 Badezimmer (eines mit einer Badewanne). Sie können 3 Badezimmer hinzufügen.Privat 4*7,5 mErstaunliche Aussicht auf das Meer und die Berge🌟 Ein Ort, d…
Immobilienagentur
Surkon estate
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf FOUR SEASONS LIFE II
Bogazi, Nordzypern
von
$136,150
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Fläche 53–75 m²
2 Immobilienobjekte 2
Die Entwicklung von Four Vision wurde 2017 von 4 Familienunternehmen gegründet, die seit mehr als 30 Jahren in der türkischen Republik Nordzypern im Bausektor tätig sind. Ziel ist es, die Straße zu beginnen soll auf der Insel Zypern angesehenere Wohnprojekte produzieren, indem 4 Unternehmen …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
53.0
150,525
Wohnung 2 zimmer
75.0
236,250
Bauherr
Recaioğlu North Cyprus
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
