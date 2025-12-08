  1. Realting.com
Villa 5 komnat v sovremennom stile s panoramnymi vidami
Vathylakas, Nordzypern
von
$968,349
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Exklusive Villa im modernen Stil mit PanoramablickDiese einzigartige Villa kombiniert architektonische Eleganz, Premium-Materialien und durchdachte Details und schafft den perfekten Wohnraum.Raum und EleganzGesamtfläche der Villa - 200 m2Geräumiges Grundstück von 500 m2 mit Landschaftsgestal…
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Vathylakas, Nordzypern
von
$943,767
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
1 Immobilienobjekt 1
Merkmale der Villa:Fläche: 850 m2 - genug, um Ihren eigenen Garten oder Erholungsgebiet zu schaffenWohnfläche: 180 m24 geräumige Schlafzimmer2 Badezimmer (eines mit einer Badewanne). Sie können 3 Badezimmer hinzufügen.Privat 4*7,5 mErstaunliche Aussicht auf das Meer und die Berge🌟 Ein Ort, d…
Immobilienagentur
Surkon estate
Eine Anfrage stellen
Vathylakas, Nordzypern
von
$339,756
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
1 Immobilienobjekt 1
Merkmale der Villa:Fläche: 850 m2 - genug, um Ihren eigenen Garten oder Erholungsgebiet zu schaffenWohnfläche: 180 m24 geräumige Schlafzimmer2 Badezimmer (eines mit einer Badewanne). Sie können 3 Badezimmer hinzufügen.Privat 4* 7,5 mErstaunliche Aussicht auf das Meer und die Berge🌟 Ein Ort, …
Immobilienagentur
Surkon estate
Eine Anfrage stellen
