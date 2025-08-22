Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. İskele District
  4. Wohnimmobilien
  5. Doppelhaus
  6. Garage

Duplexes mit Garage in Iskele District, Nordzypern

Iskele Belediyesi
7
Trikomo
4
Doppelhaus Löschen
Alles löschen
4 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Doppelhaus 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 266 m²
Über das Projekt: Diese exklusive Wohnanlage am Meer bietet einen 180°-Panoramablick auf da…
$743,621
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Doppelhaus 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 309 m²
Über das Projekt: Diese exklusive Wohnanlage am Meer bietet einen 180°-Panoramablick auf da…
$1,01M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 6 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Doppelhaus 6 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 363 m²
Über das Projekt: Diese exklusive Wohnanlage am Meer bietet einen 180°-Panoramablick auf da…
$1,02M
Eine Anfrage stellen
Tut TravelTut Travel
Doppelhaus 5 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Doppelhaus 5 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 308 m²
Über das Projekt: Diese exklusive Wohnanlage am Meer bietet einen 180°-Panoramablick auf da…
$1,04M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Iskele District, Nordzypern

mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
mit Seeblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen