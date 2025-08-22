Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Duplexes am See in Iskele District, Nordzypern

Doppelhaus 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Doppelhaus 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 266 m²
Über das Projekt: Diese exklusive Wohnanlage am Meer bietet einen 180°-Panoramablick auf da…
$743,621
Doppelhaus 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Doppelhaus 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 309 m²
Über das Projekt: Diese exklusive Wohnanlage am Meer bietet einen 180°-Panoramablick auf da…
$1,01M
Doppelhaus 5 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Doppelhaus 5 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 308 m²
Über das Projekt: Diese exklusive Wohnanlage am Meer bietet einen 180°-Panoramablick auf da…
$1,04M
Immobilienangaben in Iskele District, Nordzypern

