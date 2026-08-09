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Gewerbeimmobilien in Iskele District, Nordzypern

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Iskele Belediyesi
4
Trikomo
4
6 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 22 000 m² in Trikomo, Nordzypern
Gewerbefläche 22 000 m²
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 22 000 m²
Stockwerk 2/2
Planung und PreisgestaltungStudios (46 m2) - Balkon 8 m2 - ab £100.0001+1 Boden (66 m2) - Ba…
Preis auf Anfrage
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Gewerbefläche 140 m² in Trikomo, Nordzypern
Gewerbefläche 140 m²
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 140 m²
Stockwerk 5/28
Hotelzimmer in der Nähe der berühmten Strände in Iskele Nordzypern An der Ostküste der Insel…
$387,285
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Hotel 150 000 m² in Vokolida, Nordzypern
Hotel 150 000 m²
Vokolida, Nordzypern
Zimmer 600
Fläche 150 000 m²
Dear Respected Investors and Esteemed Potential Clients, We are honored to present an exc…
$90,00M
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TekceTekce
Hotel 150 000 m² in Vokolida, Nordzypern
Hotel 150 000 m²
Vokolida, Nordzypern
Zimmer 600
Fläche 150 000 m²
Dear Respected Investors and Esteemed Potential Clients, We are honored to present an exc…
$90,00M
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Gewerbefläche 233 m² in Trikomo, Nordzypern
Gewerbefläche 233 m²
Trikomo, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 233 m²
Etagenzahl 2
3+1 Duplex, Nettofläche: 128 m2, Gesamtverbrauch: 233 m2Balkon: 12 m2Dachterrasse: 85 m2Gesa…
Preis auf Anfrage
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Aventus Residency in Trikomo, Nordzypern
Aventus Residency
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 2/2
Nur 750 Meter vom Mittelmeer in Iskele entfernt erwartet Sie die Aventus Residence mit geräu…
Preis auf Anfrage
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