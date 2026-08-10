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Studio-Wohnungen mit Swimmingpool in Girne District, Nordzypern

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Kyrenia
3
Girne Belediyesi
5
Catalkoy Esentepe Belediyesi
10
Agios Amvrosios
8
1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 1/2
Habitat — harmony of nature and modern comfort🌿 Studio for sale
$154,146
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Immobilienangaben in Girne District, Nordzypern

mit Garage
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
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