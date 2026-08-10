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Studio-Wohnungen mit Bergblick kaufen in Girne District, Nordzypern

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Kyrenia
3
Girne Belediyesi
5
Catalkoy Esentepe Belediyesi
10
Agios Amvrosios
8
3 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 1/2
Neues Projekt in der Region Esentepe, Premium-Klasse an der 1. Linie der Mittelmeerküste. In…
$130,447
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Studio 1 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Etagenzahl 2
$80,656
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Studio 1 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 42 m²
Super Villa Komplex in NordzypernDas Projekt befindet sich in Esentep, KyreniaPerfect Medite…
$101,776
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Immobilienangaben in Girne District, Nordzypern

mit Garage
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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