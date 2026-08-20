Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Girne Belediyesi
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung
  6. Schwimmbad

Monatliche Miete für wohnungen mit Pool in Girne Belediyesi, Nordzypern

;
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 125 m²
3+1 Apartment Rent in Girne Centre - geräumige Unterkunft in Nordzypern mit Swimmingpool und…
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen