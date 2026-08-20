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Langfristige Miete von wohnungen in Girne Belediyesi, Nordzypern

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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Agios Georgios, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Agios Georgios, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
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Wohnung 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 125 m²
3+1 Apartment Rent in Girne Centre - geräumige Unterkunft in Nordzypern mit Swimmingpool und…
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Immobilienangaben in Girne Belediyesi, Nordzypern

mit Schwimmbad
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