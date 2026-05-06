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Studio-Wohnungen mit Swimmingpool in Gecitkale Serdarli Belediyesi, Nordzypern

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Lefkoniko
3
1 immobilienobjekt total found
Studio in Lefkoniko, Nordzypern
Studio
Lefkoniko, Nordzypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 2/12
Neues Projekt in Nordzypern in der gemütlichen und friedlichen Stadt Gechitkale. Dieser Bere…
$74,749
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Immobilienangaben in Gecitkale Serdarli Belediyesi, Nordzypern

mit Terrasse
mit Bergblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
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