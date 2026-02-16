Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Studio-Wohnungen in Lefkoniko, Nordzypern

3 immobilienobjekte total found
Studio in Lefkoniko, Nordzypern
Studio
Lefkoniko, Nordzypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 3/12
Neues Projekt in Nordzypern in der gemütlichen und friedlichen Stadt Gechitkale. Dieser Bere…
$75,640
Eine Anfrage stellen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Land of Dreams Gallery
Sprachen
English, Русский, Italiano
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Studio in Lefkoniko, Nordzypern
Studio
Lefkoniko, Nordzypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 2/11
Ich präsentiere Ihnen ein neues Projekt in einer schönen Lage der Gegend von Gochitkale (Isk…
$33,574
Eine Anfrage stellen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Land of Dreams Gallery
Sprachen
English, Русский, Italiano
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Studio in Lefkoniko, Nordzypern
Studio
Lefkoniko, Nordzypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 2/12
Neues Projekt in Nordzypern in der gemütlichen und friedlichen Stadt Gechitkale. Dieser Bere…
$74,749
Eine Anfrage stellen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Land of Dreams Gallery
Sprachen
English, Русский, Italiano
Telegram Schreiben Sie im Telegram
