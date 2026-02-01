Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Gazimagusa Belediyesi
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio
  6. Schwimmbad

Studio-Wohnungen mit Swimmingpool in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern

Famagusta
7
1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 10
Ontgrendel uw droomhuis: exclusieve korting van 15% + 2 jaar huurzekerheid! Stel u voor d…
$134,479
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern

mit Garage
mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen