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Villen mit Swimmingpool in Erenkoy Karpaz Belediyesi, Nordzypern

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Yialousa
3
1 immobilienobjekt total found
Villa 4 zimmer in Erenkoy Karpaz Belediyesi, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Erenkoy Karpaz Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 256 m²
Etagenzahl 3
Wir präsentieren Ihnen ein einzigartiges Projekt mit einem herrlichen Blick auf das Mittelme…
$744,160
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Immobilienangaben in Erenkoy Karpaz Belediyesi, Nordzypern

mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
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