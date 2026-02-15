Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Erenkoy Karpaz Belediyesi
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Bergblick

Villen mit Bergblick kaufen in Erenkoy Karpaz Belediyesi, Nordzypern

Yialousa
3
1 immobilienobjekt total found
Villa in Yialousa, Nordzypern
Villa
Yialousa, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
$184,323
Immobilienangaben in Erenkoy Karpaz Belediyesi, Nordzypern

