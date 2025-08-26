Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Wohnimmobilien
  4. Bungalow
  5. Schwimmbad

Bungalows mit Swimmingpool in Nordzypern

Girne Belediyesi
9
Kyrenia
7
Catalkoy Esentepe Belediyesi
3
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
3
In dieser Region wurden keine Objekte gefunden.
Ähnliche Objekte in der Nähe

Sie können sich die zum Verkauf stehenden Immobilien in anderen Bereichen unseres Portals ansehen
Wohnung 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Stockwerk 9/9
Preis ab!40.000 Pfund billiger als der Entwickler.Zum Verkauf eine moderne Wohnung in der re…
$140,912
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Stockwerk 2/9
Modernes Projekt am Long Beach - Apartment 1+1 im Komplex VenedigPreis: 80.000 Pfund. Es gib…
$107,362
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 118 m²
Stockwerk 6/8
Urgent verkauf - 2+1 apartment in Park Resident, Long BeachPreis: £145.000 MwSt. und Verkehr…
$195,464
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa 4 zimmer in Kalogreia, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Kalogreia, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 223 m²
Etagenzahl 2
Moderne Luxusresidenzen am Meer!   Östlich von Girne (Kyrenia), im malerischen Stadtte…
$769,355
Immobilienagentur
North Symbol
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 2 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen mit Meerblick in der Nähe des Golfplatzes in Karaağaç Girne Girne ist ein beliebte…
$353,092
Penthouse 1 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 1 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 2/2
Wohnungen in einem gut ausgestatteten Komplex in Nordzypern Girne Das Dorf Karaağaç ist eine…
$259,011
Wohnung 2 zimmer in Lefka, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Lefka, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 7/9
1-Schlafzimmer-Wohnung in Gehweite zum Meer in Gaziveren, Lefke Zypern, die größte Insel im …
$108,796
Wohnung 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 118 m²
Stockwerk 5/8
Exklusives Angebot - 2+1 Wohnung mit Designer-Finish neben Long BeachPreis: 240.000 Pfund. V…
$323,527
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 3 zimmer in Iskele Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Iskele Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Stockwerk 3/5
Schöne 2+1 Wohnung in Mackenzie Residence - nur 2 Minuten vom Strand entferntWohnung.Format:…
$134,803
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Penthouse 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 234 m²
Etagenzahl 3
Wohnungen in Alsancak Girne, umgeben von Meer und Natur Alsancak ist ein beliebter Stadtteil…
$1,06M
Wohnung 2 Schlafzimmer in Agridaki, Nordzypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agridaki, Nordzypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
$63,619
Wohnung 5 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnung 5 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 227 m²
Stockwerk 4/13
Wohnung bezugsfertig in Nordzypern Iskele, Long Beach zu Fuß erreichbar Die Insel Zypern ist…
$706,987
