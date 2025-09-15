Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Gemeinde Ulcinj
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garten

Wohnung mit Garten kaufen in Gemeinde Ulcinj, Montenegro

Ulcinj Ulqin
3
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Ulcinj, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Luxuriöse Wohnanlage verwaltet von Karisma Hotels & Resorts in Ulcinj, Long Beach.Das Porta …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Sprachen
English
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Gemeinde Ulcinj

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer

Immobilienangaben in Gemeinde Ulcinj, Montenegro

mit Garage
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen